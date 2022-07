Cocobeach: du sang versé autour du domicile du proviseur du lycée Pascal Nze Bié

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le problème d’insécurité au sein des établissements scolaires du Gabon connaît depuis quelques mois une recrudescence jamais atteinte jusque-là. Après les agressions au couteau observées dans plusieurs lycées et collèges du pays par des élèves sur leurs condisciples, désormais ce sont les membres de l’administration qui semblent être visés par des actes de violence verbale ou physiques. C’est le cas de Vincent de Paul Bissiemou, proviseur du lycée public Pascal Nze Bié de Cocobeach qui de retour chez lui aurait retrouvé du sang autour de son domicile, rapporte le site Top infos Gabon.

Il ne se passe plus un jour sans que le problème d’insécurité ne fasse la une de la presse locale. Des agressions physiques et verbales souvent l’oeuvre des jeunes riverains qui, poussés par on ne sait quel esprit, s’illustrent par des actes criminels sur d’autres riverains, et cela sous le regard impuissant des autorités judiciaires qui procèdent de temps en temps à des interpellations sans que le phénomène ne s’estompe.

Le dernier fait en date qui vient montrer une fois de plus l’inquiétante proportion qu’a pris ce phénomène se traduit par la surprenante découverte faite par Vincent de Paul Bissiemou. Le mercredi 13 juillet, alors qu’il rentrait de Libreville après avoir déposé sa famille pour les vacances, le proviseur du lycée public Pascal Nze Bié de Cocobeach aurait découvert du sang versé autour de sa maison, des plumes de poules et un coq égorgé. En s’approchant de la terrasse, il aurait découvert sur les carreaux un message écrit avec du sang : « Tu vas mourir ».

Une menace de mort qui a immédiatement suscité les craintes de Vincent de Paul Bissiemou. Lequel va saisir les autorités compétentes pour signifier de ce qu’il est l’objet de menaces de mort. Informées, les autorités judiciaires ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Gageons que le coupable de cet acte odieux soit rattrapé afin qu’il réponde de ses actes devant la justice.

