CNSS: Youmou Mbodot prend à bras le corps la question du paiement des pensions

Dans le souci de maintenir le dialogue avec les retraités, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Romaric Ghislain Youmou Mbodot a rencontré les membres du Syndicat national des travailleurs retraités (SNTR), de l’Association nationale des retraités du Gabon (Anareg) et de l’Association nationale du secteur privé et parapublic. Il était question lors de cet échange qui s’est voulu franc, d’édifier les retraités sur la situation du paiement des pensions.

S’exprimant au nom de ses collègues le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs retraités (SNTR) Georges Thierry Augoula a tenu à expliquer au directeur général de la CNSS les attentes des retraités. Il s’agit entre autres de la revalorisation des pensions qui leur permettrait d’attendre assez paisiblement leur fin de vie.

Conscient du rôle majeur que joue l’institution dont il a la charge, Romaric Ghislain Youmou Mbodot a souligné que cette rencontre s’inscrit dans la volonté de la CNSS d’être à l’écoute des assurés conformément aux instructions des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. « Il était question de revisiter ce partenariat de relais, pour que nos interlocuteurs sachent là où nous allons, depuis que nous sommes à la tête de l’institution. Mais aussi ce que nous avons fait dans le cadre du traitement des dossiers qui doivent désormais être finalisés dans un délai de 45 jours après leur dépôt », a-t-il indiqué.

Une position qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par le secrétaire général du SNTR qui marque un tournant décisif dans le partenariat qui lie les retraités à la Caisse nationale de sécurité sociale. « Autrefois, la collaboration était très serrée entre les deux parties. Mais avec les différents changements survenus à la tête de l’institution, nous avons accumulé des frustrations. Aussi cette reprise du dialogue nous réconforte-t-elle », a déclaré Georges Thierry Augoula.

