CNSS: préavis de grève après la suppression du 13ème mois

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce faite le jeudi 17 novembre dernier par l’administrateur provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Christophe Eyi sur la suppression du 13ème mois et de la compensation SEEG octroyée à certains agents n’est vraisemblablement pas du goût des partenaires sociaux. Pour contester cette décision les employés ont décidé de déposer un préavis de grève sur la table de l’administration provisoire.

Si dans sa note l’administrateur provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale motivait sa décision de suppression du 13ème mois et de la compensation SEEG par les difficultés financières que traverse actuellement la CNSS, les travailleurs de cet organisme de prévoyance sociale ne l’entend pas de cette oreille. Pour preuve, ces derniers ont décidé de monter au créneau dans une correspondance adressée à Christophe Eyi.

Dans le préavis de grève, les salariés soulèvent entre autres « la dégradation des conditions du dialogue social, la préservation des acquis sociaux et des droits professionnels ». Ainsi, ces derniers revendiquent non seulement la mise en place d’un cadre de dialogue social mais surtout « l’arrêt total de toute volonté de modification des dispositions contractuelles, de manière unilatérale, notamment le paiement intégral du 13ème mois ».



Il faut souligner que cette énième passe d’arme entre l’administration provisoire et les salariés de la CNSS intervient dans un contexte particulièrement difficile. Preuve des difficultés financières traversées par l’organisme de prévoyance sociale son incapacité à « faire face à certains de ses engagements notamment vis-à-vis des bénéficiaires des prestations sociales et des fournisseurs ». De quoi susciter des craintes non seulement sur la survie d’organisme mais surtout de la part des retraités.