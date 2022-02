CNSS: Patrick Ossi Okori rassure les retraités sur le paiement des pensions

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une rencontre organisée ce mercredi 2 février 2022 que le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’est entretenu avec le Syndicat national des retraités du parapublic et du privé (Synaret) et l’Union des anciens travailleurs retraités de la CNSS (UATC). Occasion pour Patrick Ossi Okori d’annoncer que le paiement des pensions retraites sera effectif dès ce samedi 5 février prochain.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de l’élargissement du dialogue social avec les retraités que le premier responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale a reçu en audience les anciens travailleurs de leur administration mais également le Syndicat national des retraités du parapublic et du privé. Une réunion à l’initiative des anciens salariés qui ont souhaité s’enquérir de l’avancement de leurs revendications et la démarche managériale définie par Patrick Ossi Okori pour trouver des solutions pérennes.

Attentif et impliqué, le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a davantage surpris ses hôtes qui n’ont pas manqué de saluer l’attitude de leur interlocuteur. « Comme toujours en tant que retraités notre préoccupation première c’était les pensions. Nous avons demandé au Directeur général si vendredi ou samedi nos pensions seront virées à la banque. Il a dit oui. Nous saluons la bonne volonté du Directeur général de vouloir négocier avec les syndicats. Nous espérons que les problèmes de l’institution trouveront une solution durable », a indiqué Édouard Nguema, Président du Synaret.



Pour sa part, Patrick Ossi Okori n’a pas manqué de signifier à ses hôtes son vaste chantier de réformes pour permettre à la CNSS de continuer de fonctionner de façon optimale. « Nous avons eu une demande des retraités et des agents qui veulent être parties prenantes de ces projets de réformes dans le cadre des comités de suivi. Bien évidemment ils vont y être admis et chaque représentant sera intégré dans ces travaux à raison de 2 représentants par syndicats », a-t-il conclu. Ce renforcement de dialogue passe par la formalisation des rencontres périodiques, la mise en place de la commission permanente de concertation économique et sociale et la mise en place du comité de suivi des réformes à engager à la CNSS.