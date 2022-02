CNSS: Patrick Ossi Okori annonce la mise en place d’une Commission technique pour renforcer le dialogue social 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du dialogue social inclusif promu par l’institution, Patrick Ossi Okori, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a échangé, ce jeudi 17 février 2022, avec le bureau exécutif du Syndicat des professionnels de sécurité sociale (SYPROSS). À l’ordre du jour, la situation administrative de l’ensemble du personnel, le paiement des avances conventionnelles, la question de la formation, entre autres points constituant le cahier des revendications portées par le syndicat majoritaire de la CNSS. Comme résolution, la mise en place d’une Commission technique.

Voici donc réunis Patrick Ossi Okori, à la tête de la direction générale de la CNSS depuis 10 mois, entouré du secrétaire général de la société, du directeur des ressources humaines et bien d’autres, pour écouter, et discuter des revendications portées par Richard Ndi Bekoung, le président du SYPROSS. 12 points ont constitué le cahier de charge de ces revendications jugées « appropriées » par le directeur général de la CNSS pour le bien-être des employés. « Nous avons marqué notre accord de principe pour discuter avec eux sur ces éléments de revendication que nous avons jugés importants pour l’avis de nos collaborateurs », a indiqué Patrick Ossi Okori.

En effet, au nombre des préoccupations constituées dans ledit cahier de charges, on compte les modalités de paiement des avances conventionnelles. Selon Richard Ndi Bekoung, « cela fait plus de 3 ans déjà que nous ne bénéficions plus de ces avances ». Un état de fait qui trouve son explication dans les tensions de trésorerie que connaît la CNSS. « Il aurait été inhumain de nous attribuer des avances conventionnelles alors que nous avions un peu plus de 5000 papas et mamans qui attendaient depuis un certain nombre d’années le paiement de leurs droits. Nous nous sommes engagés à prioriser d’abord ces personnes », a laissé entendre Patrick Ossi Okori, expliquant les objectifs qu’ils s’était fixé lors de sa prise de fonction à la tête de la CNSS.

Autres points abordés, la mise à disposition du matériel roulant aux employés, la cérémonie dédiée aux retraités, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la formation des employés, mais aussi, la négociation de la convention collective.

Il faut dire que la rencontre a ainsi permis, entre autres, de présenter des pistes de solutions sur un certain nombre de volets. « Le directeur général nous a répondu sur un certain nombre de questions et nous sommes satisfaits des réponses qu’il nous a apportées », s’est réjouit Richard Ndi Bekoung, le président du SYPROSS. Patrick Ossi Okori a par ailleurs annoncé la mise en place d’une Commission technique qui sera présidée par lui même. Celle-ci devrait constituer un cadre de discussions approfondies entre la direction générale et les partenaires sociaux.