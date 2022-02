CNSS: Patrick Ossi Okori annonce la mise en place d’un comité de concertation et de suivi de réformes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une rencontre tenue ce mercredi 2 février 2022 que le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a rassuré le Syndicat national des retraités du parapublic et du privé (Synaret) et l’Union des anciens travailleurs retraités de la CNSS (UATC) sur le paiement régulier des pensions-retraites. Occasion pour Patrick Ossi Okori d’annoncer la mise en place prochaine de la commission permanente de concertation économique et sociale ainsi que la mise en place du comité de suivi des réformes.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de l’élargissement du dialogue social avec les retraités que le premier responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale a reçu en audience les anciens travailleurs de leur administration mais également le Syndicat national des retraités du parapublic et du privé. Une réunion à l’initiative des anciens salariés qui ont souhaité s’enquérir de l’avancement de leurs revendications et la démarche managériale définie par Patrick Ossi Okori pour trouver des solutions pérennes.

Sur la question du paiement des pensions-retraites, le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a fourni des gages aux partenaires sociaux « En tant que retraité, notre préoccupation première c’est la pension. Nous avons demandé au directeur général si le 5 février nos pensions seront virées à la banque, il nous a rassurés, sur le fait que ces pensions seront payées à partir de samedi, pour ceux qui ont des comptes bancaires. Nous saluons ici la bonne volonté du directeur général de vouloir négocier et discuter avec les syndicats »,a indiqué Édouard Nguema, Président du Synaret.

Autre point débattu durant ladite rencontre, le vaste chantier de réformes qui devront être engagées pour permettre à la CNSS de continuer de fonctionner de façon optimale. Les parties prenantes ont passé au crible l’ensemble des modalités devant permettre d’acter les rencontres périodiques entre la Direction générale et les partenaires sociaux. À cela s’ajoutent la mise en place d’une commission permanente de concertation économique et sociale et la mise en place du comité de suivi des réformes à engager à la CNSS. A ce propos, Patrick Ossi Okori a déclaré « nous sommes engagés dans un vaste chantier de réformes pour permettre à la CNSS de continuer à fonctionner de façon optimale ».

Pour y parvenir, le Directeur général de la CNSS a d’ores et déjà annoncé qu’il alliera savoir-faire et expertise de ses devanciers qui seront membres des comités en voie de constitution. « Les syndicats des retraités ont souhaité être partie prenante de ces projets de réforme dans le cadre des comités de suivi. Nous sommes tombés d’accord à leur contribution à l’effort de réforme. Chaque représentant d’un syndicat sera associé aux travaux à raison de deux représentants par syndicat », a détaillé Patrick Ossi Okori. Ainsi donc au-delà des tensions de trésorerie, le directoire de la CNSS entend mettre en œuvre un plan de restructuration globale.



Lequel plan intègre en première ligne la réforme du régime de pensions. Pour ce faire, une étude actuarielle est en cours de réalisation par le cabinet Finactu. La deuxième réforme quant à elle porte sur le régime des travailleurs mobiles indépendants et la mise en place de la retraite complémentaire par capitalisation. « Pour ces deux dernières réformes, des études actuarielles sont en cours, nous attendons les résultats pour être capable de discuter avec le gouvernement sur leur faisabilité et mise en place », a-t-il conclu. Notons que ces comités de concertation et de suivi des réformes se retrouveront tous les deux mois pour définir des solutions pérennes aux maux qui minent la CNSS.