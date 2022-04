CNSS: Nathalie Nthe Epse Otouma officiellement installée secrétaire générale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion d’une cérémonie organisée le 25 avril 2022 que Nathalie Nthe Epse Otouma a pris de manière officielle ses fonctions de Secrétaire générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Promue à l’issue du Conseil des ministres du 14 avril 2022, la remplaçante du Dr. Laurent Yami devra poursuivre l’administration des 4 divisions dont elle a désormais la charge.

11 jours après sa nomination en conseil des ministres, Nathalie Nthe Epse Otouma a officiellement pris les commandes de Secrétaire générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Femme à la poigne connue et reconnue, la promue semble mesurer la lourde charge qui est désormais la sienne et a clairement indiqué son intention de d’être à la hauteur des espoirs placés en elle pour prendre pour administrer ce poste stratégique au sein de la CNSS.

Lors de son discours de circonstances, Nathalie Nthe Epse Otouma a traduit son engagement sans faille.« Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la République parmi lesquelles, le Président de la République, Chef de l’Etat son Excellence Ali Bongo Ondimba qui ne cesse de promouvoir la femme gabonaise. Cette nomination constitue pour moi une nouvelle expérience professionnelle, donc un challenge que je vais relever avec la participation de chacun d’entre vous », a-t-elle indiqué.

Notons que la nouvelle secrétaire générale remplace le Dr. Laurent Yami. Elle devra donc les chantiers entamés par son prédécesseur durant les 3 années passées à ce poste. Il faut dire que 5 dossiers pourraient d’ores et déjà constituer son cheval de bataille. Il s’agit entre autres de la réforme des véhicules, des contrats de maintenance et d’entretien du parc automobile, des renouvellements des contrats de gardiennage et d’entretien des espaces et de la diligence dans le traitement des factures.