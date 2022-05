CNSS: les retraités sur le pied de guerre le 19 mai prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

De passage à l’émission Le Canapé rouge éditée par Gabon media time (GMT), le responsable de la communication de l’Association nationale des retraités du Gabon (Anareg) a annoncé la tenue prochaine d’un mouvement de protestation. Selon Mathurin Mengue Bibang, cette levée de boucliers, notifiée aux autorités compétentes, se déroulera dans la journée du 19 mai 2022 avec en scène l’ensemble des retraités de la CNSS en attente du paiement de leurs pensions.

La situation des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) va de mal en pis. C’est en tout cas ce qui se dégage aux dires d’un leader de l’Association nationale des retraités du Gabon. Il va sans dire qu’en dépit de l’intervention du ministre de la Santé et des Affaires sociales au sein de l’entité sociale, la tension demeure vive entre la Direction générale et ses partenaires sociaux qui ne décolèrent pas. D’ailleurs, pour ces derniers c’est le statu quo avec un retard dans le paiement de leurs pensions.

Pour les plaignants, cette situation découlerait du peu d’empathie de la part des dirigeants de la CNSS. Excédés, les retraités de la CNSS ont d’ores et déjà annoncé la couleur. « Au regard des désagréments récurrents et qui tendent à devenir un usage, la coalition des syndicats de la CNSS, a répondu à l’appel de l’Anareg et sera présenté le 19 mai 2022 de 11 heures à 16 heures pour dénoncer les agissements de la direction générale actuelle », a déclaré le porte-parole de l’association Mathurin Mengue Bibang.



Par ailleurs, dénonçant les nominations tous azimuts à la tête de l’institution, ces pères et mères appelés à faire valoir leurs droits à la retraite entendent mener plusieurs mouvements pour se faire entendre par qui de droit. La Direction générale gagnerait dès lors à désamorcer cette bombe en privilégiant le dialogue social prôné par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Les prochaines heures pourraient être décisives. Nous y reviendrons !