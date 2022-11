CNSS: l’administrateur provisoire supprime le 13ème mois et la compensation SEEG

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note datée du jeudi 17 novembre dernier que l’administrateur provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Christophe Eyi a annoncé la suspension du 13ème mois et de la compensation SEEG octroyée à certains agents. Une décision motivée par les difficultés rencontrées ces derniers mois par l’organisme de prévoyance sociale.

Dans sa note l’administrateur provisoire révèle que cette mesure, pour le moins difficile, fait suite aux difficultés financières que traverse actuellement la CNSS. En effet, cette organisme serait désormais dans l’incapacité de « faire face à certains de ses engagements notamment vis-à-vis des bénéficiaires des prestations sociales et des fournisseurs ».

C’est dans cette optique que « le Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale, en sa session du 20 septembre 2022, a décidé de supprimer le 13ème mois et la compensation SEEG aux agents des collèges Maîtrise, cadre et hors catégorie ». Une décision qui selon la note de Christophe Eyi devrait prendre effet à compter du 17 décembre 2022.

Si cette décision semble motivée par la volonté de sortir la Caisse nationale de sécurité sociale du gouffre dans lequel il se trouve depuis des années, il y a à craindre qu’elle suscite une vive réaction des partenaires sociaux.