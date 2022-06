CNSS: Christophe Eyi installé officiellement dans ses fonctions d’administrateur provisoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 10 juin 2022 s’est déroulée la cérémonie de passation de charges entre le Directeur général sortant Patrick Ossi Okori et l’administrateur provisoire Christophe Eyi de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Présidant cette cérémonie, le ministre en charge des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à réaffirmer la volonté du gouvernement de procéder à une restructuration de cet organisme de protection sociale au bénéfice des populations notamment des retraités.

C’est en présence de son ministre délégué, Justine Libimbi épouse Mihindou, de l’ancien Président du Conseil d’Administration et des responsables de la Direction générale et des partenaires sociaux que le membre du gouvernement a présidé la cérémonie de passation de charges entre le Directeur général sortant et l’administrateur provisoire. Une passation de charges marquée par la transmission des dossiers en cours par le Président du conseil d’administration (PCA) et le Directeur général sortant au nouvel Administrateur provisoire nommé en Conseil des ministres le mardi 07 juin 2022.

Ainsi au nombre des dossiers transmis lors de cette cérémonie il y a entre autres les résultats de l’étude actuarielle réalisée par le cabinet Finactu, la créance des fournisseurs et le bilan des activités. Au cours de son intervention, le ministre de la santé et des Affaires sociales est revenu sur les attentes du gouvernement qui souhaite, dans les plus brefs délais, que la CNSS rejoue pleinement son rôle d’organisme de protection sociale au bénéfice des populations notamment des retraités.

Pour l’administrateur provisoire, la CNSS constitue un maillon essentiel et stratégique de la politique sociale du Président de la République. Pour lui, l’efficacité, le professionnalisme et le courage doivent être de mise pour l’atteinte des objectifs assignés par les plus hautes autorités dans ce processus de restructuration de la CNSS. Il a, à cet effet, manifesté sa ferme volonté de redonner à la caisse, ses lettres de noblesse dans un espoir de collaboration avec les Partenaires sociaux et le Patronat.