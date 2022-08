CNI: les Gabonais désormais sans papier sous le regard impuissant de Matha

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncée pour le début d’année 2022 lors de son passage sur le plateau de l’émission « Face À Vous », la reprise de l’établissement des cartes nationales d’identité (CNI) semble avoir été rangée définitivement dans les tiroires du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha. Une situation de plus en plus intenable pour des milliers de Gabonais qui ne savent plus à quel saint se vouer, ce document intervenant dans plusieurs aspects de la vie courante.

« En ce moment précis, nous en sommes à la certification de la nouvelle carte d’identité. Nous sommes en pourparlers avec un partenaire, qui intervient dans notre pays dans le cadre du passeport et des cartes de séjour. Il est probable et certain qu’en début d’année prochaine, nous reprenions la production de la nouvelle carte d’identité qui sera une carte numérique ». C’est en ces termes que Lambert Noël Matha annonçait la probable reprise de l’établissement de la CNI.

Une promesse qui semble désormais ne plus être d’actualité puisque près d’un an après, le membre du gouvernement est peu enclin à apporter des réponses aux multiples questionnements des Gabonais sur la reprise de cette opération. Conséquence, plusieurs Gabonais sont désormais sans document pouvant justifier de leur nationalité où même d’avoir accès à certains services notamment bancaires.

Pis, si ce document peut être substitué par d’autres documents d’identité en l’occurrence le passeport ou encore le permis de conduite, l’obtention de ces documents relève également du parcours du combattant. Une situation difficile et incompréhensible surtout que se pointe à l’horizon les échéances électorales dont l’exigence pour participer au vote est la détention d’une carte nationale d’identité valide. Toute chose qui laisserait penser à une volonté du ministère de l’Intérieur d’empêcher de nombreux citoyens d’effectuer leur devoir civique.