CNAMGS: Guy Patrick Obiang Ndong exige un bilan des actions pour l’année 2021

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, s’est rendu ce vendredi 18 mars 2022, au siège social de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Si le membre du gouvernement a invité le Conseil d’administration et la direction générale à plus de célérité et d’hardiesse dans la mise en œuvre des réformes et projets engagés, il attend surtout un rapport 2021 des actions de l’assureur public au Gabon.

Cette visite à la CNAMGS intervient quelques jours seulement après avoir rencontré les responsables des directions et des entités placées sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, la visite visait à « présenter sa vision et sa stratégie de travail conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays et surtout aux attentes des populations ». « Action et performance ». Tels sont les mots d’ordre lancés par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, auxquels les membres du gouvernement devront désormais s’en tenir.

A ce titre, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a fixé sa ligne directive à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale. Il a par exemple invité la direction générale de la CNAMGS à mettre le pied à l’étrier dans la refonte du cadre juridique et de la fiabilisation du fichier de ses assurés. Il a en outre sommé la CNAMGS d’accentuer les filets sociaux au bénéfice des populations après les deux années de crise sanitaire liées à la Covid-19. Enfin, il a entre autres, annoncé la mise en place d’un cadre de travail entre la CNAMGS et les structures sanitaires dans le but d’améliorer la relation entre les deux parties.

Compte tenu du rôle de la CNAMGS dans la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le ministre de la Santé et des Affaires Sociales a invité la direction générale à rendre visibles ses actions au bénéfice de ses assurés. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a par ailleurs exigé à l’équipe de Séverin Anguilé que ce rapport du bilan d’activité de la CNAMGS pour l’exercice 2021 soit rendu public au cours d’une conférence de presse.