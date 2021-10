Climat des affaires: le Gabon veut se doter d’un baromètre national

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques semaines après l’annonce de l’arrêt de la publication par la Banque mondiale du rapport Doing Business, les autorités gabonaises ont décidé de se doter en interne, d’un baromètre national. Censé évaluer les réformes et mesures de facilitation en matière d’investissement et de soutien à l’entreprenariat, ce baromètre devrait ainsi permettre d’appréhender les quelques réformes en cours.

L’annonce a été faite récemment par le département en charge de la promotion des investissements et de l’amélioration du climat des affaires. Dans le but de se doter d’un instrument capable de mesurer l’impact des réformes et mesures de facilitation en matière d’investissement et de soutien à l’entrepreneuriat notamment, le gouvernement planche actuellement sur la mise en place d’un baromètre national.

En effet, visant aussi bien à suppléer le rapport Doing Business suspendu en septembre dernier par la Banque mondiale, qu’à mieux appréhender les quelques réformes en cours en collectant et en analysant des données quantitatives détaillées, ce baromètre national devrait ainsi, s’il est mis en oeuvre, contribuer à « bâtir un Etat moderne, agile, stratège et plus efficace dans l’accomplissement de ses missions au service de l’intérêt général » comme l’a suggéré Carment Ndaot.



Élaboré par le ministère de la Promotion des investissements en étroite collaboration avec le Haut conseil pour l’investissement (HCI), cet outil pourrait donc apporter une réponse cohérente et précise aux investisseurs, qui peinent trop souvent à disposer d’informations de qualité. A noter que l’idée de ce baromètre, devrait renforcer les possibilités de l’initiative Invest In Gabon, visant à offrir au secteur privé un climat des affaires simplifié.