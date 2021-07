Classement Mercer: Libreville 20ème ville la plus chère au monde

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le cabinet américain Mercer a dernièrement publié son classement 2021 des villes les plus chères au monde. Libreville, la capitale gabonaise y occupe la 3ème place du top 10 des villes les plus chères en Afrique et la 20ème au monde. N’djamena et Lagos occupent respectivement les 1ère et 2ème places.

Le Cabinet américain, Mercer, le plus grand en matière de conseil en ressources humaines au monde, a récemment publié son classement semestriel de l’année 2021, des villes les plus chères du monde pour les expatriés. Après avoir occupé la 4ème en 2020 soit 24ème mondiale, Libreville se hisse désormais à la 3ème position des villes dont le coût de la vie est plus élevé en Afrique dans le classement 2021. Elle occupe ainsi le 20è rang mondial.

D’après le rapport du cabinet américain, s’appuyant sur les témoignages des expatriés et des nationaux, « Libreville est connue pour être excessivement chère, y compris pour les Gabonais eux-mêmes », peut-on lire chez nos confrères de L’AGP. Non sans ajouter que le Gabon est l’une des rares contrées en Afrique où les enseignants peuvent percevoir un salaire compris entre 500.000 et 750.000 FCFA. Le rapport fait également état d’une « insuffisance de l’offre de confort » dans le pays.

Pour rappel, le classement effectué par le cabinet Mercer tient compte de plusieurs critères dont, le coût du logement, du transport, de l’alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et le divertissement dans les villes étudiées. Pour cette année, 209 villes ont fait l’objet de cette étude.