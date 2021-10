Classement FIFA: le Gabon stagne au 19ème rang africain et 88ème mondial

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la conséquence du manque de consistance des Panthères du Gabon ces dernières semaines. Défaites en Libye 2-1 après avoir mené au score très tôt dans le match, tenues en échec par l’Egypte à Franceville après s’être fait rejoints dans les toutes dernières minutes, largement défaites en Angola avant de s’imposer au retour à Franceville, les Panthères stagnent au 19ème rang africain et 88ème mondial dans le dernier classement FIFA.

Comme il fallait s’y attendre après leurs dernières prestations peu convaincantes, les Panthères du Gabon n’ont pas été en mesure d’améliorer leur ranking au dernier classement FIFA. Publié ce jeudi 21 octobre par l’instance faîtière du football mondial, ledit classement révèle ainsi que les poulains de Patrice Neveu ont perdu 6,22 points par rapport au précédent.

En effet, stagnant au 19ème rang africain et au 88ème mondial derrière la RD Congo, le Cap-Vert, la Guinée, l’Ouganda, le Bénin et la Zambie, Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers affichent donc un score de 1260,39 points. Un score peu honorable pour une équipe disposant pourtant sur le papier, d’un des plus beaux effectifs du continent.



A moins de quatre mois du début de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, les Panthères qui n’ont jusque-là pas convaincu grand monde en vue de cette échéance, s’affichent donc comme l’une des nations les moins compétitives de son groupe. Un groupe qui, on le rappelle, est composé du Maroc (3ème nation africaine) et du Ghana (7ème au classement).