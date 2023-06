Classement FIFA : le Gabon, 85ème mondial avec 3 places perdues !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la trêve internationale qui a laissé place aux matchs amicaux et la poursuite des éliminatoires de la CAN 2023, la Fédération internationale de football association (FIFA) a établi un nouveau classement des nations mondiales. Au mois de juin 2023, le Gabon délaisse la 79ème place pour la 85ème. Derrière la Chine, la Jordanie et le Honduras.

Après avoir enchaîné 2 passages à vide sans inscrire le moindre but pour deux défaites, les Panthères du Gabon semble récolter les fruits de son inefficacité devant les buts. Et ce, d’autant plus que notre pays continue de dégringoler au ranking mondial. D’ailleurs ses récents résultats justifient cette perte de vitesse.

De la 82eme à la 85eme mondiale

Le nouveau classement FIFA de nations pour le mois de juin 2023 vient confirmer les craintes du public sportif Gabonais. La cinglante défaite contre les léopards de la République démocratique du Congo (RDC) à domicile a laissé des traces. Ce résultat qui a compliqué le sort des hommes de Patrice Neveu a un effet néfaste sur sa perception dans le monde.

Puisque nos fauves désormais édentées devant les buts adverses, quittent de la 82eme place à la 85ème. Notre pays s’éloigne davantage du top 50 mondial des nations de football. Sur continent africain, les Panthères du Gabon perdent gros puisqu’elles ne sont plus que 17ème. Le Ghana, l’Afrique du Sud et la RDC en profitent allègrement.

Un classement FIFA dominé par L’argentine avec un Maroc stable

S’il ne sera officiellement acté que le 20 juillet prochain, le classement de la FIFA ne devrait connaître aucune modification. Car les footballeurs seront en vacances. Pour l’heure, on note la solidité de Lionel Messi et de ses partenaires qui ont passé la trêve internationale avec brio. Deux victoires méritées. Les champions du monde sont sur leur lancée du mondial.

Sur le continent, le Sénégal qui s’est défait du Brésil 4-2, tend à chiper la tête du classement africain au Maroc qui a rechuté. Les Lions de l’Atlas, première nation africaine, ont laissé assez de points en route pendant cette fenêtre de juin. En mémoire le match perdu 2-1 contre l’Afrique du Sud le nul en amical contre le Cap-Vert. Le Sénégal suit de très près.

Ci-dessous le top 10 des nations africaines au classement FIFA juin 2023

Maroc (13è mondial) Sénégal (18è mondial)

Tunisie (31è mondial)

Algérie (33è mondial)

Egypte (34è mondial)

Nigeria (39è mondial)

Cameroun (43è mondial)

Mali (50è mondial)

Côte d’Ivoire (51è mondial)