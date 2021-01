Cité Magnolia: un premier lot de 35 villas livré en mars 2021

Dans le cadre du projet de construction du Lotissement dénommé MAGNOLIA, Avorbam Investissements (AI), filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), informe l’ensemble des réservataires que les procédures entamées au Tribunal du Commerce de Libreville en Juillet 2020 connaissent enfin leur épilogue. AI a le plaisir d’annoncer que les experts mandatés en août 2020 par le Tribunal du Commerce de Libreville, à la demande des Gérants des sociétés Nebulia Group et la Compagnie de Construction de l’Ogooué (CCO), ont terminé et rendu leurs travaux auprès de cette juridiction. Seule la levée de l’interdiction du Tribunal est attendue par AI pour la reprise des travaux des 138 villas et 18 appartements non achevés du projet MAGNOLIA.

En rappel, Avorbam Investissements avait résilié au mois de juin 2020, l’ensemble des contrats des entreprises adjudicataires des marchés de construction sur le projet MAGNOLIA. A la suite de cette notification, les sociétés Nebulia Group et CCO avaient engagé des actions auprès du Tribunal de Commerce contre Avorbam Investissements, non pas pour contester les résiliations qu’elles ont finalement jugées parfaitement justifiées, mais pour faire constater le niveau d’avancement des travaux, ainsi que leur conformité aux règles de l’art en matière de BTP.

Les délais d’expertise étaient respectivement de deux mois pour l’expert désigné pour le lot Nebulia Group et quatre mois pour celui de la CCO. Ces délais non respectés ont eu pour effet de reporter la reprise des travaux des lots précédemment à la charge de ces deux entreprises.

Par ailleurs, Avorbam Investissements assure que pour les lots qui ne sont pas concernés par la décision du Tribunal, notamment les villas de 03 chambres, numérotées de 01 à 33 et deux de 02 chambres (numéros 172 et 173), la réception débutera en mars 2021. L’immeuble de neuf appartements concernant ce même lot sera livré fin avril 2021.



Nous confirmons à tous les réservataires désireux d’avoir de plus amples informations sur leurs villas, y compris une copie de l’avis délivré par les experts, de se rapprocher de Monsieur Edgard MOUKOUMBI, Directeur du développement durable et des territoires et de Monsieur Jean Blaise IPEDISSY, Secrétaire Général, en se rendant à la direction générale de Avorbam Investissements, sise au 2ème étage Immeuble Orchidia, Rue Jean Baptiste Ndendé (face ITA).