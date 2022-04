Cité Magnolia: les réservataires appelés à nouveau à finaliser leurs dossiers d’acquisition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Libreville le 20-04-2022 – Dans le cadre de la livraison des villas et appartements de la Cité MAGNOLIA, la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Avorbam Investissements, invite une ultime fois, les réservataires à se rapprocher de leurs Notaires respectifs pour la finalisation de la procédure d’acquisition de leur logement.

Avorbam Investissements informe l’ensemble des réservataires des villas indiquées ci-dessous, de l’urgence de contacter leurs Notaires afin de s’acquitter des frais de dossier, des droits d’enregistrement/ frais notariés (voir convention de réservation) et du prix d’acquisition du bien :

MAG 3 – 4 – 23 – 30 – 31- 32 – 38 – 43 – 45 – 48 – 72 – 73 – 80 – 88 – 94 – 101 – 104 – 108 – 113 – 114 – 115 – 123 – 124 – 125 – 128 – 129 – 131 – 132 – 135 – 139 – 141 – 142 – 144 – 150 – 155 et 171.

La CDC/AI procédera systématiquement à l’annulation des réservations desdites villas et aux remboursements sous 15 jours de tous les réservataires concernés à partir du 04 mai 2022.

En rappel, les Notaires suivants assurent le suivi régulier des dossiers :

Me Axelle ANTCHOUO PEMENGOYE – NANG NZENG ;

Me Suzanne OGOULA NKONDAWIRI ;

Me Rachelle BEWOULE.

Pour de plus amples informations, prière se rapprocher de Monsieur Jean-Blaise IPEDISSY, Secrétaire Général, et de Monsieur Edgar MOUKOUMBI, Directeur du Développement Durable et des Territoires.

Contacts :

SG : jipedissy@cdc-gabon.ga

DDDT : emoukoumbi@cdc-gabon.ga