Cité Magnolia: le Tribunal de Commerce de Libreville autorise la reprise des travaux

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce vendredi 19 mars 2021, que la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, Avorbam Investissements a annoncée la levée par le Tribunal de Commerce de Libreville de l’interdiction de la poursuite des travaux de la Cité Magnolia située dans la commune d’Akanda. Une décision qui a eu pour conséquence la reprise des travaux du projet depuis le 15 mars 2021. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse

Libreville le 19/03/2021 – La filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, Avorbam Investissements, annonce aux réservataires de la Cité Magnolia que la fin de leur longue attente approche à grands pas. En effet, après plus de sept (07) mois d’arrêt des travaux, du fait de la demande d’une expertise contradictoire des logements introduite par les entreprises adjudicatrices « pour faire constater le niveau d’avancement des travaux, ainsi que leur conformité aux règles de l’art en matière de BTP », le Tribunal de Commerce de Libreville a finalement levé l’interdiction faite à Avorbam Investissements de poursuivre les travaux de construction de la Cité, autorisant par ricochet la reprise de ceux-ci.

Cette annonce fait suite à l’ordonnance répertoire n°068/2020-2021 du Tribunal de Commerce de Libreville. Ainsi, les entreprises sélectionnées en juillet 2020 ont repris les travaux du projet Magnolia depuis le 15 mars 2021. Avorbam Investissements a pour mission et volonté de livrer des maisons de qualité, répondant au cahier des charges du maître d’œuvre, pour le bien-être des réservataires et leurs familles.

A toutes fins utiles, tous les réservataires désireux d’avoir de plus amples informations sur la poursuite des travaux et la décision du Tribunal de Commerce de Libreville peuvent se rapprocher de Monsieur Edgard MOUKOUMBI, Directeur du développement durable et des territoires et Monsieur Jean-Blaise IPEDISSY, Secrétaire Général, en se rendant à la direction générale de Avorbam Investissements, sise au 2ème étage Immeuble Orchidia, 303, Rue jean Baptiste Ndendé (face ITA). »