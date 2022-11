CIRMF: vers la mise en place d’un système de surveillance sanitaire de la viande sauvage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 21 novembre 2022 s’est tenu au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville (CIRMF) un atelier regroupant plusieurs acteurs du domaine de la santé animale. Il était question lors de cette rencontre de discuter sur la mise en place d’un système de surveillance sanitaire intégré et à base communautaire, pour détecter précocement des maladies zoonotiques (maladies animales) dans la filière viande sauvage du département de Mulundu, dans l’Ogooué-Lolo.

Prévue se tenir du 21 au 25 novembre prochain cette importante rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre du projet Sustainable wildlife management/Gestion durable de la faune sauvage (SWM) au Gabon, programme entièrement financé par l’Union Européenne et supervisé par le Fond des Nations-Unies pour l’alimentation (FAO). Objectif discuter de la mise en place d’un protocole de surveillance intégrée des agents pathogènes zoonotiques.

Ainsi,ce sont environ 30 participants issus de l’administration gabonaise notamment les ministères de la Santé, de la Défense, de l’Agriculture, des Eaux et Forêts, du monde académique et de la recherche, des partenaires extérieures et des utilisateurs premiers du système de surveillance notamment les médecins, les infirmiers, les tradi-thérapeutes du département de Mulundu qui prennent part à ces rencontres.Selon le directeur scientifique et technique du CIRMF, Jean-Fabrice Yala « l’approche One health de cet atelier, regroupant les acteurs semble être un tremplin pour la réflexion, l’élaboration et la mise en place des stratégies efficaces pour réduire les risques de propagation des agents pathogènes zoonotiques actuels et futurs le long de la chaîne de valeur de la viande de brousse ».