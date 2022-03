Cinéma: l’émission Ciné-Club débarque sur Gabon 1ère

Ecouter cet article Ecouter cet article

De nombreuses émissions ont mis et mettent toujours à l’honneur le septième art. C’est le cas de la nouvelle émission Ciné-Club du Groupe Gabon Télévisions, qui va débarquer très prochainement sur le petit écran.

Ciné-Club fera bientôt partie de la courte liste des rendez-vous télévisuels du groupe Gabon Télévisions. Selon le synopsis, l’émission consiste à susciter un travail sur la mémoire du cinéphile, faisant participer le téléspectateur par des évocations émotionnelles très personnelles. Ciné-Club ce sont des interviews mais aussi l’actualité en marge des réalisations cinématographiques.

Idée de Passion Artistik et qui sera présentée par Fabrice Gatien Mvouendi, avec des invités et des journalistes de la critique cinématographique du Gabon et de l’Internationale, Ciné-Club va mettre à l’honneur des extraits et d’archives d’oeuvres cinématographiques gabonaises de tous genres, y compris des festivals. Au programme, 3 rubriques: l’actualité cinéma, la citation cinéma et l’invité cinéma.

L’émission sera diffusée deux fois dans le mois. Programmée pour le dimanche à 11 heures, elle sera rediffusée le mercredi à 18 heures sur Gabon 1ère.