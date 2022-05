Cinéma: Le silence des femmes de Melchy Obiang en compétition au Festicab

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 18 mai 2022, une conférence de presse s’est tenue dans les locaux du Festival international du cinéma et de l’audiovisuel du Burundi (FESTICAB). Il était question pour les responsables de cette entité de livrer la liste des films nominés pour la 13 édition du FESTICAB qui se tiendra du 27 mai au 3 juin 2022. Un événement qui verra la participation du réalisateur Melchy Obiang avec son film « le Silence des femmes »

En effet, plusieurs programmes et activités proposées par le Festival unique du cinéma au Burundi ont été présentés officiellement ainsi que la liste de tous les films nominés dans toutes les catégories. Pour ce qui est du Gabon c’est le réalisateur Melchy Obiang qui a été selectionné comme porte étendard du vert-jaune-bleu avec son film « le Silence des femmes ». Cette édition 74 films sont en compétition dont 27 films de la catégorie nationale et 30 films de la catégorie internationale, ainsi que 17 films de la section documentaire.

Mais également 9 films ont été retenus dans la section panorama. Il faut dire que les projections débuteront le 28 mai et se clôtureront le 2 Juin 2022 dans les salles de cinéma de l’Institut Français du Burundi et du Centre Jeune Kamenge à Bujumbura à l’alliance Franco-Burundaise de Gitega ainsi que dans les Centres de Lecture et d’Animation (CLACs) de Gishubi à Gitega de Rutovu à Bururi, de Rango à Kayanza de Mugina à Cibitoke et d’Isare à Bujumbura Rural.

Pour information, le Festival International du Cinéma et de l’Audiovisuel du Burundi (FESTICAB) a vu le jour en 2009, comme première manifestation culturelle cinématographique créée par des professionnels du secteur en vue de promouvoir l’Industrie du Film du Burundi. Il a pour vocation de promouvoir la diversité du cinéma africain et de faire découvrir les nombreux talents que compte notre continent, en mettant un accent sur les productions locales et est-africaines.