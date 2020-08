Ciment: production en baisse et pénurie sur le marché

La baisse de la production enregistrée au cours du premier trimestre dans le secteur des matériaux de construction notamment celui du ciment, couplée à la pandémie de Covid-19 qui a limité l’activité durant plusieures semaines, commence à avoir des incidences fortement remarquées. Entre pénurie sur le marché et hausse des prix, le ciment se fait de plus en plus rare et devient de plus en cher.

Alors que les Gabonais attendent chaque année cette période de saison sèche pour se lancer dans des travaux de construction, ces derniers doivent faire face cette année à une pénurie marquée de ciment. Introuvable que ce soit au niveau des quincailleries habituelles ou même des dépôts, cet élément essentiel dans la construction puisqu’intervenant dans la composition du béton, se fait rare.

En effet, c’est le constat qui a été fait par de nombreux consommateurs désireux de lancer leurs travaux de construction. Ces derniers qui espéraient pouvoir « finaliser leurs travaux » cet été, se retrouvent donc dans l’expectative avec un ciment de plus en plus rare. Touché par la crise actuelle et certainement accentuée par les mesures de confinement post-Covid-19, ce secteur souffre donc également d’une baisse d’activité remarquée.

Comme le souligne d’ailleurs la direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (Dgepf), au terme des trois premiers mois de 2020, la branche fabrication de ciment a enregistré un tassement de son activité avec une production de ciment en regression de 1,7% pour se situer à 109 954 tonnes à fin mars 2020 comparativement à la même période de l’année précédente. Vivement donc l’arrivée sur le marché de Dangote Cement, dont on connaît la célérité et la productivité à l’échelle du continent.