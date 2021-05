Chyc Pohlit Manfoumbi en spectacle à l’IFG ce samedi 15 mai

Le conteur gabonais Chyc Polhit Manfoumbi sera en spectacle ce samedi 15 mai 2021 à l’Institut français du Gabon (IFG) à partir de 10 heures. Il viendra chatouiller les mots en musique avec les aventures de la petite tortue Babayagagogo. Une histoire qui vise à promouvoir les bons usages, les bonnes pratiques des outils du numérique chez les jeunes notamment.

Chyc Polhit Mamfoumbi ne cesse de sillonner le monde avec, dans sa besace, des contes de sa tendre enfance à Moanda. Ce samedi du côté de l’Institut français du Gabon, il mêlera conte et musique avec son spectacle « Molo Molo sur le web », réalisé afin d’encourager les plus jeunes à adopter des comportements responsables en ligne.

Le spectacle va raconter avant tout les aventures de Babayagagogo, une petite tortue qui vit entre la terre et la mer en quête de son identité. Une histoire qui est en réalité une passerelle ludique et éducative vers la discussion avec les jeunes, leurs parents et de la communauté éducative autour des « bons usages » du numérique.



L’accès au spectacle est entièrement gratuit et réservé aux personnes de plus de 10 ans. Les réservations de places se font au 065 54 16 39. Le nombre de places est limité à 30, conformément au protocole sanitaire en vigueur.