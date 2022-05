CHUL: Obiang Ndong appelle à privilégier les médicaments au paiement des primes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong s’est rendu récemment au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des patients. Il était question pour le membre du gouvernement d’exhorter les responsables de ladite structure hospitalière à s’investir dans l’achat des médicaments au détriment des primes octroyées aux personnels de la santé.

C’est accompagné de son ministre délégué Justine Libimbi, les directeurs généraux de la CNAMGS et de l’OPN que le ministre de la Santé et des Affaires sociales a tour à tour effectué une visite dans les différents services du CHUL. Il s’agissait principalement de celui des Urgences, la Pédiatrie, la Rééducation fonctionnelle, les blocs opératoires et la Maternité.

Au cours de la visite, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a échangé avec les différents membres du personnel de la santé. Occasion pour lui de rappeler à ces derniers que la prise en charge des malades et l’achat des médicaments devraient être la priorité dans toute structure hospitalière. « L’hôpital ne devrait pas prioriser les charges sociales et autres indemnités au détriment de l’achat des médicaments consommables », a-t-il déclaré.

Une déclaration qui pourrait raviver les tensions dans le secteur de la santé. Lesquelles ont conduit à la levée de boucliers du syndicat des médecins fonctionnaires gabonais (SYMEFOGA) et du syndicat national de la santé (SYNAS) et de la suspension de la prise en charge des feuilles de soins et d’examens CNAMGS. Gageons que des pourparlers seront engagés en vue de trouver des solutions idoines pour la résolution de ce conflit. Pour l’heure, les populations sont les premières victimes de cette situation.