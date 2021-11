CHUL: 10 dépouilles abandonnées à la morgue menacées d’être inhumées à titre d’indigents

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce a été faite par la Direction générale du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). En effet, la structure hospitalière a sommé les parents de Yakenguila Hilaire, Ekwere Synday, Bekono Nadège, Ibawuchi Edjike John, Mandala Doba Faustin, Mangandji Daniel, Marthe Martin, Bylobidzo Marcel et 2 autres corps non identifiés, à venir les récupérer au plus tard le 9 novembre prochain, au risque de les voir inhumés à titre d’indigents.

Visiblement abandonnés depuis leur dépôt au sein de la morgue du Centre hospitalier universitaire de Libreville dont la capacité est limitée en ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, « les parents ou toutes personnes les reconnaissant ou à la recherche de leurs proches » ont été sommés, de se rapprocher de l’établissement pour identification et récupération des dépouilles et ce, « jusqu’au 09 novembre 2021. Passé ce délai, le CHUL « se réserve le droit de procéder à leurs inhumations à titre d’indigents». Une réaction des proches est attendue pour la dignité de leurs regrettés.