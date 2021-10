CHU d’Akanda: Mava’dream et création Miliry en aide aux femmes atteintes du cancer du sein

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la campagne Octobre Rose tire à sa fin, Mava’dream et création Miliry ont récemment effectué un don au bénéfice des malades atteints de cancers du sein à l’Institut de cancérologie d’Akanda (ICA). Une occasion pour les responsables de ces structures de sensibiliser aussi bien les femmes que les hommes sur l’importance du dépistage précoce.

Les femmes atteintes de cancer peuvent compter sur de nombreux soutiens pour les aider à surmonter la maladie au quotidien. Pour preuve, mercredi 20 octobre dernier, la jeune marque de cosmétique gabonaise Mava’dream s’est alliée au créateur de bijoux fantaisie Bracelet Miliry, pour faire un don aux femmes atteintes de cancer du sein admises à l’Institut de cancérologie d’Akanda.

Il s’agissait en effet, d’une dizaine de palettes d’eau, d’une vingtaine de cocktails de fruits, d’une vingtaine de coussins post opératoire, d’une vingtaine de Rouges à lèvre de marque Mava’dream et de quelques produits cosmétiques, entre autres. Cette initiative salutaire avait pour but de sensibiliser les femmes sur l’importance du dépistage. « La chose la plus importante est de se faire dépister. Nous devons donc sensibiliser ces jeunes femmes qui n’ont pas le courage d’aller voir des médecins pour se faire dépister à temps », a indiqué Obame Mava jeca, la responsable de Mava’dream.



Il faut dire qu’à travers leur geste, Mava’dream et Bracelet Miliry s’engagent non seulement à lutter contre les cancers féminins, mais ils veulent aussi permettre aux femmes atteintes d’un cancer du sein, de se sentir mieux et de rester belles pendant, voire après le traitement.