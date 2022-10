Christel Bories décline les ambitions d’Eramet en matière de production des métaux verts

Ecouter cet article Ecouter cet article

La hausse de la demande de métaux « verts » dans la foulée de la transition vers des énergies propres contribue à un regain d’optimisme quant aux perspectives de croissance du secteur minier. Un optimisme perceptible chez le Groupe Eramet qui, selon sa présidente directrice-générale Christel Bories, entend relever le défi de l’innovation à travers le développement de ce pan industriel.

S’exprimant en marge d’une rencontre qui a réuni plus de 500 managers venus du monde entier, la PDG du géant minier français a fait un tour d’horizon des performances réalisées ces 5 dernières années. Ainsi, grâce à un travail de fond et surtout à un repositionnement stratégique, Eramet entend s’imposer comme un acteur majeur en matière de production de minerai et de métaux.

« Forts de nouvelles bases solides, nous sommes prêts à affronter de nouveaux défis et les exigences fondamentales au bien vivre ensemble sur une seule et même planète », a indiqué Christel Bories sur sa page Linkedin. A cet effet, elle a relevé que le Groupe ambitionne d’être le fournisseur de référence des métaux verts notamment le Lithium, le Nickel ou encore le Cobalt.

Il s’agira donc non seulement d’accélérer « l’innovation pour renforcer nos procédés en matière de décarbonisation et d’impact environnemental » mais aussi d’augmenter ses contributions économiques et sociales dans les pays où le Groupe Eramet opère.