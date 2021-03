Chris Silva transféré au Sacramento Kings

C’est tard dans la nuit du jeudi 25 mars 2021 que l’annonce a été faite. Chris Silva, ancien Gamecock de Caroline du Sud, change de conférence et de fuseau horaire. En effet, comme annoncé par Adrian Wojnarowski insider d’ESPN, le Heat de Miami a échangé le jeune athlète gabonais contre le Serbe Nemanja Bjelica.

Revenu de blessure il y a moins d’une dizaine de jours, l’ailier gabonais Chris Silva Obame a été échangé ce jeudi aux côtés de Mo’ Harkless, par le Heat de Miami. La franchise Floridienne qui récupère au passage un « stretch four » intéressant en la personne du Serbe Nemanja Bjelica, a donc décidé de laisser filer celui qu’elle avait récupéré à l’été 2019 a sa sortie de la fac comme le révèle ESPN.

L’annonce a par la suite été confirmée via un communiqué de presse publié sur le site officiel de la NBA. « Nous sommes heureux d’ajouter Maurice et Chris à l’équipe et de leur souhaiter la bienvenue à Sacramento » a déclaré le directeur général des Kings Monte McNair. « Chaque joueur apporte profondeur, présence décisive et athlétisme sur l’aile et la zone avant. » a-t-il ajouté.

Pour rappel, Les Kings de Sacramento sont une franchise de basket-ball de la National Basketball Association (NBA) basée à Sacramento en Californie. Ainsi l’international gabonais Chris Silva évoluera désormais aux côtés de joueurs tels que De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, dans un effectif plutôt jeune.