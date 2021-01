Chris Silva s’offre un dunk rageur sur la tête de la star des Sixers Jöel Embiid

Malgré la défaite du Heat de Miami cette nuit face aux Sixers de Philadelphie, le jeune ailier gabonais Chris Silva présent sur le parquet, s’est fortement distingué. Bien au-delà des 13 points et 4 rebonds qu’elle a inscrits, l’ancienne star des Gamecocks de la Caroline du Sud s’est surtout fait remarquer par un contre rageur et un dunk féroce sur la tête de la star camerounaise des 76ers Jöel Embiid.

Opposé aux 76ers dans un back to back, le Heat de Miami n’a pas fait le poids face aux troupes de Doc Rivers. Défaits en prolongation le 13 janvier, les Floridiens se sont une nouvelle fois inclinés cette nuit. Mais en dépit de la défaite qui pousse le Heat au onzième rang d’une conférence Est dominée par les Celtics de Boston, les Floridiens ont pu se délecter de l’excellente performance de leur jeune ailier gabonais.

En effet, dans sa deuxième saison NBA, l’ancienne star des Gamecocks de la Caroline du Sud a été active des deux côtés du terrain mais surtout a réussi l’exploit d’étouffer la star camerounaise des Sixers Jöel Embiid. Point d’orgue de ce match complet du sophomore du Heat de Miami, le contre incroyable du Gabonais sur son aîné limité à 9 points et 5 rebonds en 24 minutes, et surtout le dunk rageur qui s’en est suivi. Deux situations très vite partagées par le Heat sur les réseaux sociaux.

Auteur de 13 points, 4 rebonds et 1 passe décisive dans ce match référence pour lui, Chris Silva a marqué des points auprès de son entraîneur Erik Spoelstra. Après avoir participé à 41 des 65 matchs de la saison régulière du Heat la saison dernière pour une moyenne 7,5 minutes, 3 points et 2,7 rebonds par match, « l’enfant des Akébé » pourrait bien grappiller plus de temps de jeu cette saison.