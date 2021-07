Chris Silva s’entraîne avec le coach de Kevin Durant pour retrouver un club

Ecouter cet article Ecouter cet article

Coupé par les Sacramento Kings juste avant la fin de la saison dernière après avoir été tradé par le Heat de Miami, l’ailier fort gabonais Chris Silva Obame entend néanmoins poursuivre son rêve NBA. C’est ce que laisse penser l’intensification de ses workouts ces dernières semaines aux côtés de Justin Zormelo, coach de Kevin Durant entre autres, où on peut le voir multiplier les shoots à trois points, les dunks explosifs et autres pénétrations, preuve qu’il est affûté et prêt à revenir plus fort.

Alors que son two-way contract signé le 19 octobre 2019 et convertit le 13 janvier 2020 en contrat standard, laissait entrevoir un début de carrière solide du côté du Heat de Miami, l’ailier fort gabonais Chris Silva Obame n’y aura finalement pas fait long feu. Transféré aux côtés de Maurice Harkless contre Nemanja Bjelica, chez les Kings de Sacramento à la surprise générale le 25 mars 2021, puis coupé un mois plus tard, l’enfant des Akébé se trouve donc aujourd’hui agent libre. Une belle occasion pour lui de s’affiner.

En effet, bien décidé à poursuivre son rêve NBA, l’ailier fort Gabonais multiplie les workouts depuis la fin de saison et il s’est entouré de prestigieux coachs sportifs. À travers des vidéos postées ces dernières semaines sur ses réseaux sociaux, on peut notamment le voir aux côtés de Justin Zormelo de Best Ball Analytics, qui n’est autre que le coach particulier de grosses stars NBA que sont Kevin Durant mais également Paul George ou John Wall. Des vidéos dans lesquelles on peut voir le Gabonais au top physiquement.



Quand on sait que les franchises NBA s’activent en coulisses pour se renforcer en vue de la saison prochaine et ainsi concurrencer les Milwaukee Bucks, récents champions, nul doute que les vidéos de ces workouts attireront les regards de plusieurs scouts. A 24 et dans une forme étincelante, Chris Silva devrait donc, sauf surprise, pouvoir rebondir.