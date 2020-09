Chris Silva et le Heat de Miami en finales NBA

Opposés aux Celtics de Boston dans le cadre des finales de conférences Est, le Heat de Miami a su tirer son épingle du jeu dans cette série. Après 6 matchs, les coéquipiers de Chris Silva se sont finalement imposés cette nuit dans la « bulle » d’Orlando pour rejoindre les Lakers de Los Angeles en finales NBA 2020.

Le jeune ailier gabonais du Heat de Miami, Chris Silva Obame, se souviendra longtemps de cette première saison NBA. Non drafté à sa sortie de la fac, celui qui avait finalement vu son two way contract converti en contrat de trois ans en janvier dernier, va pouvoir participer aux finales NBA qui débutent dans quelques jours.

En effet, opposés aux Boston Celtics dans ces finales de conférences Est, les floridiens se sont imposés au forceps en six rencontres. Après avoir balayé successivement les Pacers d’Indiana et les Bucks de Milwaukee du double MVP Giannis Antetokounpo, les joueurs d’Érik Spoelstra sont donc venus à bout de la franchise du Massachusetts.

S’il n’est jusque–là que très peu utilisé du fait notamment d’une blessure de fatigue, le jeune athlète gabonais qui tournait cette saison à 3 points et près de 3 rebonds de moyenne en 44 rencontres aura donc l’opportunité de discuter les finales NBA pour sa toute première saison dans l’élite. Un aboutissement pour ce jeune talent arrivé aux États-unis en 2012 avec un seul rêve…jouer en NBA.