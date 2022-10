Chômage: Séraphin Ndaot suggère une allocation pour les demandeurs d’emploi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la courbe du chômage augmenter de manière vertigineuse avec le gel des recrutements dans le public et la crise des emplois au privé, le Président du Conseil national de la Démocratie (CND) a durant la 2è session ordinaire annuelle soumis une proposition au Chef du gouvernement. En effet, Me Séraphin Ndaot Rembogo a suggéré à Rose Christiane Ossouka Raponda la création d’une allocation chômage.

À l’instar de l’Algérie ou la France, le Gabon pourrait très prochainement envisager l’érection d’un accompagnement spécifique pour les chômeurs dans notre pays. C’est du moins la proposition faite par le président du Conseil national de la Démocratie (CND) lors de la 2ème session ordinaire de l’organe déroulée, le 19 octobre 2022, en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

Faisant le tour de l’actualité, Me Séraphin Ndaot Rembogo a suggéré au Chef du gouvernement gabonais un appui spécifique de l’État envers les demandeurs d’emploi. « Nous exhortons et encourageons le gouvernement à se pencher davantage sur la question de l’employabilité des jeunes », a-t-il souligné. Non sans manquer de rappeler à Rose Christiane Ossouka Raponda l’abandon dont ils font l’objet.

D’ailleurs, Me Séraphin Ndaot a martelé que « ces derniers, en majorité sortis des grandes écoles et universités, demeurent sans emploi et ne bénéficient pas d’un accompagnement pour faciliter leur mobilité, leur insertion socioprofessionnelle. Cette situation, sans être alarmiste est extrêmement préoccupante », a déclaré Me Séraphine Ndaot Rembogo.

Si les chiffres récents sont difficiles compilables, il est tout de même judicieux de préciser qu’entre 2016 et 2020, les organes dédiés à la question ont enregistré 64 077 demandeurs d’emploi. Les données du Pôle national de promotion de l’emploi précise que ce sont pas moins de 13 000 demandeurs par an. Une demande particulièrement chez les jeunes de 16 à 34 ans avec plus de 87 %.