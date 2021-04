Cheryl Itanda se met à nu dans «Au bord du fleuve»

Auteur gabonais et membre du collectif LoSyndicat, Cheryl Itanda publie son ouvrage « Au bord du fleuve, suivi de l’explorateur de tendresse » aux éditions Dacres. Un roman poétique dans lequel l’auteur se livre corps et âme sur ses tourments, ses inquiétudes et son insatisfaction face au monde et à l’humanité.

Cheryl Itanda est un poète et romancier gabonais se réclamant du mouvement naissant de la Powêtude. Au bord du fleuve se présente comme le journal intime, voire le journal d’humanité d’un poète qui sillonne les flammes de son monde car toujours écorché par l’injustice, l’intolérance et l’indifférence, mais aussi d’un explorateur de tendresse trouvant refuge et satisfaction dans la contemplation et la mise en perspective d’une certaine forme de beauté.

Il scande, « Voici ma plume Élixir du Powête en quête de remède aux maux de ce monde; Encoche d’une flèche tirée depuis le canon des entrailles des opprimés; Cyclone des sept chemins ouvrant des sillons utopiques dans l’oeil résigné; Frivole baladée dans le vent errant des tourments de la liberté Scalpel des tumeurs entretenues par les dictatures de notre ère »

Membre du collectif LoSyndicat, Cheryl Itanda dans ses œuvres, et notamment son premier roman Enomo (2015), explore le thème essentiel du legs de la tradition dans le tourbillon de la rencontre des cultures et des imaginaires. Il tient dans sa bibliographie de nombreux ouvrages dont, Sos Motem ( 2018), Ilots de tendresse (Nena, 2020), L’orée des exils (2020).