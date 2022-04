Changements climatiques: plus de 60% des Gabonais jugent mal la performance du gouvernement 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le résultat d’une enquête indépendante réalisée entre novembre et décembre 2021 par Afrobarometer au Gabon avec l’appui du Centre d’études et de recherche en géosciences politiques et prospective (CERGEP). Basée sur l’environnement et les changements climatiques au Gabon, l’étude a révélé que 60% des Gabonais jugent mal la performance du gouvernement dans la gestion des changements climatiques.

Désireuse de cerner l’impact des changements climatiques sur la vie des populations gabonaises, l’équipe d’Afrobarometer avec l’appui du Centre d’études et de recherche en géosciences politiques et prospective, a interrogé 1200 personnes adultes entre novembre et décembre 2021. Selon l’enquête, il ressort que la majorité des citoyens gabonais qui ont entendu parler des changements climatiques (7 sur 10) affirment que le phénomène rend leur vie plus difficile.



L’enquête révèle également que 63% des Gabonais jugent « mal », voire « très mal » la performance du gouvernement dans la gestion des changements climatiques. En effet, le Gabon a déjà adopté de nombreuses mesures importantes en faveur de la préservation et la conservation de ses forêts. Il s’est par ailleurs engagé à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de son développement. Mais dans les faits et au regard des résultats clés du baromètre sur cette enquête, la population reste très peu satisfaite de la réponse du gouvernement gabonais sur les changements climatiques.