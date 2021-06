Changement climatique: la Norvège octroie 9,3 milliards de FCFA au Gabon pour ses efforts

L’accord signé le dimanche 22 septembre 2019 à New York entre la Norvège par lequel ce pays européen s’engageait à rétribuer le Gabon pour ses efforts en matière de conservation de la biodiversité vient de rentrer dans sa phase de concrétisation. Ainsi, ce pays européen a décidé de l’octroi d’un financement de 17 millions de dollars soit environ 9,3 milliards de FCFA en contrepartie du carbone supplémentaire séquestré entre 2016 et 2017, grâce aux mesures mises en œuvre au Gabon dans le but de lutter contre la déforestation, rapporte le journal Le Monde.

C’est à travers l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI) que cette manne sera remise au Gabon. Une dotation qui vient confronter à l’engagement du pays en matière de lutte contre la préservation de la biodiversité perceptible par la mise en place de mesures fortes imposées par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Selon le ministre de l’environnement norvégien Sveinung Rotevatn, cité par le journal Le Monde « c’est la première fois qu’un pays africain est récompensé pour avoir réduit les émissions liées aux forêts au niveau national ». Il faut souligner que le pays s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement.

Réagissant à cette annonce, le chef de l’Etat a souligné que cette dotation est le résultat d’un engagement notable du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique. « En protégeant ses forêts, le Gabon permet au monde de mieux respirer. Je remercie la Norvège pour son initiative qui doit être une source d’inspiration », a-t-il indiqué dans un Tweet.