Changement climatique: Ali Bongo plaide pour l’intégration du programme pour l’adaptation en Afrique

Ce mardi 06 avril 2021, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris part, par visioconférence, au Dialogue des dirigeants sur l’urgence climatique et la Covid-19. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur l’élaboration du programme d’accélération de l’adaptation en Afrique en ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Cette rencontre organisée par le 8ème secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon et par le président de la Banque Africaine de Développement (BAD) Akinwumi Adesina a vu la participation des représentants des institutions financières dont la Banque mondiale, du président en exercice de l’Union africaine Félix Tshisekedi et du numéro un gabonais. Cet échange a été l’occasion pour ces derniers d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau programme d’accélération de l’adaptation des pays africains en tenant compte du contexte sanitaire actuel.

Pour lutter contre la double crise notamment celle liée aux changements climatiques et à la pandémie de Coronavirus, le président gabonais et ses pairs ont partagé leurs connaissances et expériences communes. A cet effet, Ali Bongo Ondimba a invité chaque dirigeant à intégrer ce programme. « L’Afrique appelle les pays développés à assumer leur responsabilité historique et à intégrer le programme pour accélérer l’adaptation en Afrique » a-t-il déclaré.



Pour rappel, cet échange s’inscrit dans le cadre de la préparation de la 26ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26). Cette conférence de 2021 qui se déroulera du 1ᵉʳ au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse sera organisée par le Royaume-Uni, en partenariat avec l’Italie.