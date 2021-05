Changement climatique: Ali Bongo hôte de Boris Johnson au 10 Downing Street

Ce jeudi 20 mai 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu au 10 Downing Street à Londres avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Au menu de cette rencontre au sommet, la question climatique notamment la tenue prochaine de La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques. Une conférence internationale organisée par les Nations unies.

En séjour à Londres depuis un peu plus d’une semaine, le numéro un gabonais multiplie les rencontres avec les plus hautes autorités de Grande-Bretagne. En effet, après avoir rencontré tour à tour le secrétaire général du Commonwealth Patricia Scotland et le Prince de Galles, le Prince Charles, le président de la République a échangé ce jour avec le Premier ministre britannique.

Comme lors des précédentes rencontres, l’échange a tourné autour de la problématique du changement climatique. « Importante discussion aujourd’hui à Londres avec le Premier ministre Boris Johnson. Le Gabon et le Royaume-Uni sont de puissants alliés et sont unis dans la protection de la nature et la lutte contre le changement climatique », a tweeté Ali Bongo Ondimba.

A noter que cette rencontre intervient en prélude à la 26e conférence annuelle de l’ONU sur le climat qui se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021 sous la présidence britannique et en partenariat avec l’Italie.