Championnat d’Afrique de Taekwondo: les médaillés gabonais félicités par l’ONDSC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce jeudi 8 jeudi juillet 2021 que le Directeur général de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a rencontré les athlètes gabonais récemment médaillés lors du championnat d’Afrique de taekwondo qui s’est déroulé à Dakar. Occasion pour Joannick Ngomo Obiang de féliciter ses hôtes et de leur réitérer « ses vifs encouragements » dans la suite de leur carrière.

Près d’un mois, jour pour jour, après leur somptueuse performance au championnat d’Afrique de taekwondo qui s’est déroulé à Dakar, les taekwondoïstes gabonais ont été honorés par le l’Office National de Développement du Sport et de la Culture dirigé par Joannick Ngomo Obiang. Une cérémonie sobre organisée dans le respect des gestes barrières, qui a été l’occasion pour le Directeur général de cet organe de féliciter ses compatriotes.

Par ailleurs, Joannick Ngomo Obiang n’a pas masqué sa fierté en adressant solennellement « ses vifs encouragements à ces athlètes ainsi que leurs encadreurs pour le travail bien accompli et leur a souhaité une bonne continuation dans leur volonté de porter haut le drapeau gabonais », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT).



En réaction, le président de la Fédération Gabonaise de Taekwondo FE.GA.TAE), Me Denis Mboumba Nziengui accompagné du Directeur technique national, Claude Boulouchi Letola et l’athlète Amar Moussa Cissé, s’est dit touché par l’appui de l’ONDSC au rayonnement du taekwondo. Pour rappel, la délégation d’athlètes gabonais a remporté 3 médailles sur 5 participants dont 1 en or et 2 en bronze pour respectivement Urgence-Maria Mouega Mouega,Anthony Obame et Amar Moussa Cissé.