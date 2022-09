CGC: vers un fret multimodal décarboné et éco-responsable

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le mardi 13 septembre dernier que le Conseil gabonais des chargeurs (CGC) a présenté au ministre de tutelle son plan stratégique de réduction des émissions des gaz à effet de serre générés par le transport de fret multimodal. Un projet inscrit dans l’atteinte des objectifs spécifiques de développement durable porté par Pierre Moïse Mba conformément à l’ordonnance 008/PR/2014 du 20 août 2014.

À l’heure où le leadership du Gabon en termes de préservation des espaces verts vitaux à la survie de la planète est reconnu au niveau mondial, les administrations ont le devoir de participer de manière active à cette noble aventure. Bras séculier de l’État, le Conseil gabonais des chargeurs ne ménage aucun effort pour contribuer à la stratégie nationale de décarbonatation dans le secteur des transports. Pour preuve, un plan stratégique de réduction des émissions des gaz à effet de serre a été présenté au ministre des Transports.

Élaboré par la Direction de la stratégie et de l’observatoire de fret multimodal (DSOM), ce projet soumis à Brice Constant Paillat vise à « amener les transporteurs de fret a adopté des comportements respectueux de l’environnement ». Et du fait que le secteur des transports est considéré comme un vecteur de pollution. Toute chose qui a conduit le Conseil gabonais des chargeurs à repenser sa stratégie pour « proposer la promotion des moyens de transport moins agressifs pour l’environnement ».

Recevant ledit projet, le membre du gouvernement a salué l’engagement de la Direction générale du CGC tout en soulignant que « le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale, et vous le savez bien. Le secteur des transports est l’un des plus grands pollueurs de l’atmosphère. Nous devons, plus que jamais, amener les opérateurs économiques à opter pour un comportement plus responsable ». Une énième recommandation inscrite dans le déploiement de la Responsabilité sociétale d’entreprise impulsée par Pierre Moïse Mba en faveur du développement durable.