Centrafrique: Ossouka Raponda réaffirme le soutien du Gabon en faveur de la paix

Ce lundi 29 mars 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda s’est entretenu à Bangui avec le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, à la veille de l’investiture après sa réélection en décembre 2020. Occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer l’engagement du Gabon en faveur d’une paix durable en Centrafrique.

A l’occasion de la cérémonie d’investiture du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le Premier ministre s’est fait ce lundi 29 mars dernier l’émissaire du chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba. A cet effet, Ossouka Raponda s’est faite porteuse d’un message de la part de celui-ci.

Un message qui porterait sur le soutien du Gabon envers ce pays frère, miné depuis plusieurs années par des conflits armés. « Le Gabon continuera de fournir ses meilleurs efforts afin de parvenir à une paix durable en Centrafrique. Il en va également de la stabilité de l’Afrique centrale », a indiqué Rose Christiane Ossouka Raponda.

Pour rappel, le Gabon qui est solidairement engagé pour le maintien de la paix et la stabilité en Afrique, a depuis 2003 déployé la troupe gabonaise en République centrafricaine pour contribuer au retour à la paix dans ce pays en proie sans cesse à une crise politique et militaire. En dépit de la taille réduite de son armée, de son territoire et de sa population, le Gabon mise sur sa diplomatie de défense pour s’imposer dans le jeu d’influence régionale car il en va de la paix et la sécurité en Afrique centrale.