Centrafrique:  l’ambassadeur du Gabon aux Nations unies plaide pour la levée d’embargo sur les armes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de son intervention au Conseil de sécurité, le 22 février, au cours d’une séance consacrée à la problématique de la levée totale de l’embargo, sur les armes qui pèse sur les Forces armées centrafricaines, instauré en 2013, l’ambassadeur du Gabon aux Nations unies , Michel Xavier Biang, a réitéré que la solution militaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité en Centrafrique.

Il faut, selon lui, tirer profit de la mobilisation internationale et saisir l’occasion du dialogue national ainsi que du processus de réconciliation nationale. Michel Xavier Biang qui représente également le Kenya et le Ghana, siégeant au Conseil de sécurité, le dialogue républicain doit être inclusif et organisé dans un environnement apaisé où toutes les composantes de la société peuvent s’exprimer.

Condamnant les attaques des groupes armés, il a demandé que leurs sources de financement soient réduites et que les auteurs soient tenus responsables. En outre, l’embargo sur les armes contre la République centrafricaine doit être levé pour renforcer la capacité de l’État à protéger son territoire. Pour Michel Xavier Biang, il est inacceptable de rester sans réagir face aux bandes armées. Il a donc plaidé, pour plus de moyens financiers en faveur de la République centrafricaine, pour faire face aux urgences humanitaires.

La voix du Gabon pourra t-elle être entendue? Rappelons toutefois, que le Conseil de sécurité avait adopté une résolution visant à prolonger l’embargo sur les armes destiné à ce pays en guerre, jusqu’au 31 juillet 2022, ainsi que le mandat du Groupe d’experts assistant le Comité des sanctions contre la RCA jusqu’au 31 août 2022. Avec quatorze voix pour, aucune contre et une abstention de la Chine, le Conseil de sécurité a adopté une résolution visant à empêcher les groupes armés d’acquérir un arsenal et de l’utiliser contre les civils, les forces armées centrafricaines ou la MINUSCA.