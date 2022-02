CEMGFAG: passation de commandement entre Yves Ditengou et Jean Martin Ossima Ndong

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 10 février 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a présidé au Camp Capitaine Charles N’tchoréré de Baraka, la cérémonie de passation de Commandement entre le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées sortant Yves Ditengou et le Général de brigade entrant Jean Martin Ossima Ndong. Une cérémonie qui fait suite à la nomination de ce dernier mercredi 09 février 2022.

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo ainsi que des généraux et de l’ensemble des personnels des Forces armées que s’est déroulée cette cérémonie de passation de commandement au sein de l’Etat major général des Forces armées gabonaises. Une cérémonie qui a été marquée par les honneurs militaires rendus au Président de la République et la prestation de serment du nouveau promu ainsi qu’une parade militaire.

A l’issue de la prestation de serment du nouveau Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées, le chef de l’Etat a renvoyé ce dernier à l’exercice de ses fonctions et a exhorté l’ensemble des personnels militaires des Forces Armées Gabonaises à plus de dextérité dans l’accomplissement celles–ci.

« Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, aviateurs, matelots et pompiers des Forces Armées Gabonaises, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le Général de Division Aérienne Ossima Ndong Jean Martin ici présent et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera, pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes du Gabon», a déclaré Ali Bongo Ondimba.