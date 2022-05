CEMAC: vers l’établissement d’une carte d’identité pour les ressortissants

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la conférence internationale co-organisée les 28 et 29 avril 2022 à Libreville par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) que l’idée de la mise en place d’une carte d’identité pour les ressortissants de la sous-région a été émise. Une idée qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace Cemac.

Entériné lors de de la session extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat de la CEMAC, le principe de libre circulation des personnes et des biens peine à se mettre en place, ce malgré la volonté affichée par les Etats. En effet, l’un des principaux freins est sans aucun doute l’établissement de documents pouvant permettre une libre circulation des personnes dans l’espace CEMAC.

Si au cours de cette conférence, le Comité de pilotage du Programme de réformes économiques et financières (Pref-Cemac) a demandé aux États de réduire les postes de contrôle sur les corridors entre les pays, le directeur de l’enseignement supérieur à la Commission Cemac Bertrand Doukpolo a indiqué que des dispositions étaient en train d’être prises pour faciliter la libre circulation des populations au sein de la sous région en travaillant par exemple sur l’établissement d’une Carte d’identité CEMAC.



« Là, nous avons déjà un passeport unique Cemac, il ne reste que le Gabon qui va bientôt homologuer son passeport. Une fois que le passeport sera homologué, l’espace Cemac disposera d’un document pour la libre circulation. Mais, nous voulons pousser plus pour arriver par exemple à la carte d’identité Cemac. Et ce n’est pas une illusion, ça va se faire. C’est tout un processus », a laissé entendre Bertrand Doukpolo.