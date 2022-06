CEMAC: vers le lancement d’une campagne de sensibilisation sur l’intégration sous-régionale

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’adoption par l’ensemble des pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) d’un passeport biométrique commun constitue un véritable pas en avant vers la mise en place effective de la libre circulation des personnes et des biens au sein de cet espace communautaire. C’est donc dans l’optique d’en vulgariser l’avantage que la commission de la CEMAC a annoncé le lancement prochain d’une mission de sensibilisation les politiques y relatives.

C’est au cours d’une interview accordée à l’hebdomadaire Gabon Matin, que le président de la Commission de la CEMAC, Pr. Daniel Ona Ondo a tenu à réagir à l’entrée en vigueur du passeport CEMAC. Occasion pour ce dernier de se réjouir de la mise en œuvre de cette mesure qui constitue une avancée significative dans le processus d’intégration sous-régionale.

Soucieux d’accélérer la cadence, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale a souligné que la prochaine étape sera désormais de « veiller au respect des textes communautaires qui régissent la libre circulation ». En effet, il a souligné que l’un des défis sera la levée des multiples barrières non tarifaires installées sur les corridors routiers.



A cet effet, le Pr. Daniel Ona Ondo a annoncé une campagne de sensibilisation pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures d’intégration. « Nous comptons prochainement initier une mission circulaire de sensibilisation et de vulgarisation de la politique commune d’émigration, d’immigration et de protection aux frontières dans tous les corridors et postes frontaliers », a indiqué le président de la Commission de la CEMAC.