CEMAC: vers la mise en oeuvre d’une stratégie communautaire d’import-substitution

Ecouter cet article Ecouter cet article

La question du renforcement du commerce intracommunautaire était au cœur de la réunion du secrétariat technique du PREF-CEMAC pour l’élaboration du Plan de financement de la Stratégie communautaire d’import-substitution de la CEMAC en septembre dernier. Une stratégie qui aura pour objectif d’atténuer l’impact de l’importation de ces produits du cru sur les réserves de change.

Présidé par le secrétaire permanent du PREF-CEMAC Pr. Michel-Cyr Djiena Wembou, cette rencontre était l’occasion pour les participants de discuter sur la révision de la Stratégie communautaire d’import-substitution de la CEMAC ainsi que son Plan d’opérationnalisation. Une stratégie qui devrait être mise en place en collaboration avec les États membres, la Commission de la CEMAC, la Banque Centrale et la BDEAC.

Lors de son intervention, le Pr. Michel-Cyr Djiena Wembou a souligné que la Stratégie communautaire d’import-substitution de la CEMAC vise à changer de paradigme dans le commerce intracommunautaire. En l’occurrence, il s’agit de créer « les conditions d’un renforcement de la diversification des économies de la CEMAC et de promouvoir une réelle politique d’import-substitution dans la sous-région afin de réduire la sortie importante des devises ».

A terme, il s’agit pour les Etats membres d’adopter des mesures législatives et réglementaires permettant de donner une préférence nationale aux produits locaux et régionaux; d’harmoniser la fiscalité dans la sous-région et supprimer certains prélèvements et taxes internes appliqués sur les produits du cru sélectionnés pour faciliter leur commercialisation ou encore labelliser « Origine CEMAC » les produits du cru.