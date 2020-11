CEMAC: une table ronde autour du financement des projets intégrateurs

Initiative des Chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la table ronde qui débute ce lundi 16 novembre à Paris devrait permettre à ces derniers d’évoquer l’un des sujets les plus épineux en matière d’intégration. Dirigée par Denis Sassou Nguesso, président dédié au Programme des Réformes Économiques et Financières de la région, cette table ronde devrait notamment tourner autour de 11 projets intégrateurs prioritaires.

84, c’est le nombre de projets intégrateurs qui avaient été retenus dans le cadre du Programme Economique Régional (PER) 2017-2020 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Parmi ces projets, 11 présentés comme prioritaires seront notamment débattus autour d’une table ronde qui débute ce lundi 16 novembre à Paris. Portant sur leur financement, celle-ci devrait permettre aux Chefs d’Etat de la région d’envisager l’avenir.

En effet, présidée par Denis Sassou Nguesso, président dédié au Programme des Réformes Économiques et Financières de la région, cette table ronde qui sera ouverte par le professeur Daniel Ona Ondo Président de la Commission CEMAC, présentera également la vision et la stratégie de développement de l’Afrique centrale. Une stratégie qui demeure viable malgré le contexte économique actuel, et qui reste alignée avec les agendas 2030-2053 de l’Union Africaine et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Marquée par la présence d’Akinwumi Adesina président de la Banque africaine de développement (BAD) et celle de Fortunato Ofa Mbo Nchama président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), cette Table ronde pour le financement des projets intégrateurs de la CEMAC, devrait donc mettre un accent particulier sur les corridors régionaux de transport mais également la production et l’interconnexion énergétique, le marché unique et la libre circulation des personnes, des biens et des services.