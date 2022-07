CEMAC: Pr Ona Ondo honoré par le Sultan Roi Bamoun

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 2 juillet 2022, le Président de la commission de la Cemac, le Pr Daniel Ona Ondo a été reçu en audience par le Sultan Roi Bamoun Mohamed Nabil Nfonrifoum Mbombo Njoya. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur le riche patrimoine culturel du peuple Bamoun et surtout la nécessité d’implanter une politique afin de valoriser le tourisme dans la zone Cemac.

C’est dans le but de détecter des sites culturels et touristiques de la région de l’Ouest du Cameroun que le Pr Daniel Ona Ondo a été reçu par le Sultan Roi des Bamoun. Occasion pour le monarque d’échanger avec son hôte sur les différentes possibilités à mettre en place pour la collaboration en termes de tourisme dans la zone Cemac tout en s’inspirant du modèle diversifié du patrimoine culturel Bamoune .

Au cours de leur rencontre, Mohamed Nabil Nfonrifoum Mbombo Njoya et le président de la commission de la CEMAC ont échangé notamment sur le projet d’inaugurer prochainement le musée royal. A cet effet, le Sultan Roi des Bamoun a profité de l’occasion pour élever le Pr Daniel Ona Ondo au rang de notable de la Cour royale. Un titre honorifique qui a fait l’objet d’une présentation auprès des populations mais aussi d’assister à la cérémonie d’apparat et aux audiences publiques accordées par le monarque.



Par ailleurs, le Pr Daniel Ona Ondo accompagné de son hôte n’a pas manqué de visiter le musée d’arts et traditions Bamoun riche en œuvres d’art et d’autres objets centenaires qui y sont exposés ainsi que le village artisanal. Une visite qui s’est clôturée par la signature du livre d’or du musée et la remise de nombreux présents offerts à la délégation de la CEMAC.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris