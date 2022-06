CEMAC: plus de 161 milliards de FCFA décaissés par la BDEAC pour 14 projets prioritaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 09 juin 2022 s’est tenu à la salle de conférence du ministère de l’Economie le conseil d’administration de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (Bdeac). Une séance qui a vu l’approbation de 14 nouvelles propositions de financement, pour un montant total de 161,8 milliards de FCFA.

Cette séance du Conseil d’administration présidé par le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou avait pour objectif d’examiner les comptes clos au 31 décembre 2021, le rapport annuel d’activités de l’exercice 2021 et les dossiers de financements en faveur des opérateurs économiques des secteurs publics et privés. Occasion pour le Conseil d’exprimer ses vives satisfactions quant aux différents indicateurs clés de cet exercice qui clôture une série de 5 années consécutives de bilan positif.

Il faut souligner que le financement approuvé par la BDEAC concerne essentiellement les secteurs clés de l’éducation, l’agriculture, le transport, le tourisme, les finances et les mines et devrait concerner non seulement les six pays de la zone CEMAC et un pays actionnaire non régional en l’occurrence le Burundi. À noter qu’au cours de l’année 2021, la Banque a effectué des décaissements en faveur des opérateurs économiques publics et privés d’un volume total de 163 milliards de FCFA.

A noter que l’institution bancaire a enregistré un résultat net de plus de 8,7 milliards de FCFA en 2021. Les comptes clos de l’exercice 2021 de la banque font ressortir un produit national brut (PNB) qui s’élève à 22,6 milliards de FCFA contre 18,7 milliards de FCFA soit une croissance de 21,1 %.