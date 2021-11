CEMAC: Ona Ondo se félicite du rôle des Caisses de Dépôts dans la stabilisation et la résilience des économies

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent à Libreville ce mercredi 27 octobre 2021 pour la sixième édition de la ​​conférence du Forum des caisses de dépôts placée sous le sceau des investissements durables et de l’économie verte, le Pr. Daniel Ona Ondo, président en exercice de la Commission de la CEMAC, s’est félicité du rôle de ces Caisses de dépôts. Soulignant notamment leur rôle « d’investisseur responsable, agissant dans l’intérêt général, et en faveur du développement », ce dernier a insisté sur la nécessité d’intégrer leur « expérience dans le domaine des projets responsables et innovants ».

Axé sur « la promotion des Investissements durables et l’économie verte, en s’appuyant sur l’expérience des Caisses de dépôts et le besoin des projets responsables et innovants, catalyseurs de ressources », la sixième édition de la ​​conférence du Forum des caisses de dépôts a réuni du beau monde. Outre les responsables des Caisses de dépôts partenaires, la rencontre qui a entre autres permis d’évoquer « leur modèle financier et de gouvernance » ainsi que « le rôle de l’Equity Public pour la relance économique et l’investissement responsable », a également été marquée par la présence du Pr. Daniel Ona Ondo.

Une vue de la cérémonie d’ouverture de la 6e conférence du Forum des caisses de dépôts en présence du président de la Commission de la Cemac Pr. Daniel Ona Ondo, du ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Janine Lydie Roboty et de l’ADG de la CDC Gabon Patricia Danielle Manon © GMT

Président en exercice de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), l’ancien Premier ministre gabonais s’est ainsi félicité du rôle de ces Caisses de dépôts aussi bien pour leur qualité « d’investisseur responsable, agissant dans l’intérêt général, et en faveur du développement », que pour leur facilité à « mobiliser l’épargne institutionnelle et financer la mise en œuvre de politiques publiques ». Deux aspects fondamentaux et constitutifs du rôle de ces Caisses de dépôts, qui entendent participer activement au développement de la région.

Les qualifiant par la suite de « véritables partenaires de la relance d’une économie de la CEMAC qui a connu une nouvelle récession en 2020 après celle de 2016 avec une croissance économique établie à -1,7% en 2020 contre 2,1% en 2019 », le président de la Commission les a ensuite invité à accentuer leur « intervention en tant qu’investisseurs publics ». Une intervention essentielle « dans la mesure où elle exerce un effet de levier auprès des financeurs publics et privés ».

Impérative en vue de retrouver le chemin d’une croissance inclusive, verte et durable, cette intervention souhaitée des Caisses de dépôts dans le processus de développement, pourrait donc favoriser « un redressement Post-covid » comme indiqué par le Pr. Daniel Ona Ondo, qui n’a par ailleurs, pas tari d’éloges sur la Caisse des dépôts (CDC) du Gabon, qui à travers ses investissements dans l’énergie, met en œuvre les objectifs de mix énergétique.